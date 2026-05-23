Автобус с 14 россиянами попал в ДТП в Анталье

В районе Бельдиби турецкой провинции Анталья произошло ДТП с экскурсионным автобусом, в котором находились 14 российских туристов. Двое из них получили травмы средней степени тяжести, остальные вернулись в отели. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье.

Авария произошла в 5:15 мск. Погибших и тяжело пострадавших нет. Двух пострадавших доставили в ближайшие больницы. Им планируют сделать хирургические операции.

Генконсульство взаимодействует с туроператором, страховой компанией, врачами и правоохранительными органами, указано в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. По данным Ассоциации туроператоров России, все туристы были застрахованы.