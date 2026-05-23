ИИ сжал рынок фрилансеров

Фрилансеры, веб-разработчики и сотрудники видеопродакшена скоро могут остаться без работы. Пока речь идет в первую очередь о младших специалистах, говорят собеседники “Ъ FM”. Все из-за новой системы искусственного интеллекта от Google — Gemini Omni. 19 мая корпорация представила технологию, которая генерирует и редактирует видео практически на любой запрос. Тогда же Google выпустила первую модель семейства — Gemini Omni Flash.

Первые результаты работы ИИ вызвали бурные споры в сети после того, как нейросеть от Google всего за полчаса создала сайт стоимостью 3,5 млн руб. Пользователи всерьез испугались массовых сокращений в сфере медиа и веб-разработки в ближайшие месяцы. Основания для тревоги действительно есть, говорит генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев:

«Речь идет об ИИ, который может кодогенерировать. Это навык ChatGPT или Claude от Anthropic. Любой из этих инструментов при условии, что есть специалист, понимающий, что он хочет от модели, может создать профессиональный сайт. Не за полчаса, конечно. Omni Flash сейчас ограничен 10 секундами, Google называет это "решением развертываний", а не ограничением модели.

По поводу волны закрытия веб-студий: тезисы эффектные, но ИИ-генераторы сайтов существуют уже не первый год — VIX, Framer AI, Gamma. Рынок веб-разработки за эти годы не схлопнулся. Происходит то, что вымывается нижний сегмент: типовые лендинги, визитки, простые корпоративные сайты под ключ за 50-150 тыс. руб. Тут фрилансеры и небольшие студии действительно теряют заказы, и тенденция продолжится.

Но сайт за 3,5 млн — это обычно не про верстку, а про техническое задание. То есть ИИ может генерировать красивую картинку, работающий прототип, но не будет отвечать за то, чтобы это работало под нагрузкой, соответствовало 152-ФЗ и не падало в "черную пятницу". Что касается Omni-модели, главный двигатель не в качестве генерации — оно сопоставимо с конкурентами, — а в разговорном редактировании, в возможности говорить в чате: "Поменяй ракурс, убери этот объект, добавь дождь" и получать результат без перехода между десятью инструментами, прямо в одном окне.

Это удар по нижнему сегменту видеопродакшна.

Google анонсировал инструменты, которые позволяют накинуть себя в кадр, создавать аватар. Это создает как будто инфраструктурную проблему. Но несколько компаний уже согласились внедрить фактчек сгенерированного видеоконтента и ИИ-изображений».

По данным Google, ежемесячно более 8,5 млн разработчиков создают новые приложения с помощью их ИИ-моделей. И коммерческий потенциал подобных работ бесконечен, считает гендиректор консалтинговой IT-компании Umbrella Group Станислав Мешков:

«Это, скажем так, уже ожидаемое поведение нейросетей от таких гигантов, как Google. Все остальные конкуренты тоже занимаются разработкой таких процессов. К тому же уже очень давно есть огромное количество проектов, которые могут генерировать сайты, например, китайский Manus или Cloud Code от Anthropic. Последняя на текущий момент — это, наверное, самая сильная нейросеть для работы с кодом, создания сайтов и более сложных приложений. Что касается коммерческого потенциала, она каждый год, даже каждый квартал, бьет рекорды по выручке.

Даже на фестивале кино показали сгенерированный фильм.

Его разработка обошлась в $400 тыс. и заняла буквально несколько месяцев работы небольшой команды. А это, конечно же, революционно в плане коммерциализации: раньше в кино вкладывались десятки и сотни миллионов долларов, а сегодня этого можно достигать гораздо меньшими суммами. Со временем стоимость продакшена будет еще ниже. Нейросети становятся все лучше, все больше они могут. Будущее за ИИ, я действительно уверен, что это та самая революция, которую когда-то произвело электричество».

Около 7,5% работающих россиян рискуют потерять свою должность из-за искусственного интеллекта, пишет “Ъ”. Наиболее высоки риски сокращения у служащих и специалистов среднего и высшего звена.

Ангелина Зотина