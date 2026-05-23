Путин поздравил Анатолия Карпова с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил почетного президента Федерации шахмат РФ Анатолия Карпова с 75-летием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил его вклад в общественную и наставническую работу.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем... Отмечу значимую общественную, наставническую деятельность, которой вы уделяете неизменное внимание»,— говорится в послании президента. Владимир Путин также подчеркнул, что господин Карпов достойно продолжил традиции отечественной шахматной школы.

Президент добавил, что в активе одного из самых выдающихся гроссмейстеров современности — множество сложных партий и ярких побед.

