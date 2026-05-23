Силы ПВО за сутки сбили 800 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 800 беспилотников самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, с 23:00 до 7:00 мск было сбито 348 дронов. Их уничтожали над несколькими регионами России, а также над Черным и Азовским морями.

Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тульская области, а также Краснодарский край, Крым, Татарстан и Московский регион.