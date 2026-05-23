NYP узнала о предотвращении покушения боевика КСИР на дочь Трампа

Гражданин Ирака Мохаммед Багер Саад Дауд Аль-Саади планировал покушение на дочь президента США Иванку Трамп. Подозреваемого арестовали в Турции 15 мая и экстрадировали в США. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

32-летний Мохаммед Аль-Саади — боевик «Катаиб Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана). Он планировал покушение на Иванку Трамп в ответ на убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году. Атака была совершена по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Мохаммед Аль-Саади заявлял о планах покушения публично. В 2021 году он опубликовал в соцсети Х карту Флориды, на которой был отмечен дом Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера. В посте была подпись: «Сейчас мы находимся на этапе слежки и анализа. Наша месть — лишь вопрос времени». У Мохаммеда Аль-Саади был чертеж дома Иванки Трамп, пишет NYP.

По информации газеты, Мохаммед Аль-Саади использовал иракский служебный паспорт. Такой документ выдают госслужащим только с согласия премьер-министра Ирака. Благодаря такому паспорту Мохаммед Аль-Саади мог легко получать разрешения на въезд в другие страны.

Американские власти предъявили подозреваемому обвинения в 18 нападениях и попытках нападений в Европе и США. По данным Минюста США, Мохаммед Аль-Саади был причастен в том числе к поджогу банка Bank of New York Mellon в Амстердаме и стрельбе в здании консульства США в Торонто в марте, а также к нападению с ножом на двух евреев в Лондоне в апреле.