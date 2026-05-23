Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на колледж в ЛНР

Пострадавшие при атаке ВСУ на общежитие педагогического колледжа в Старобельске, продолжают лечение в больницах ЛНР. Об этом сообщил помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В больницах Луганской Народной Республики получают лечение 10 пострадавших при атаке украинских нацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске… пятеро пострадавших – в тяжелом состоянии»,— сказал господин Кузнецов журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Об атаке на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ранее сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным СКР, удар был нанесен ночью с использованием четырех беспилотников самолетного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 студентов и один сотрудник. В результате погибли шесть человек, еще 39 детей получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.