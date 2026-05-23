Горизонт уперся в месяц

Горизонт планирования у бизнеса сократился до месяца. При этом часть предпринимателей все же думают о масштабировании дела. О парадоксальности такого мышления говорят сами опрошенные бизнесмены. Однако серьезных проблем из-за рисков в экономике у них пока не возникает.



Наряду с этим, по словам топ-менеджера «Ингосстраха» Алексея Галахова, сейчас предприятия постоянно адаптируются, а стратегия развития чаще рассчитана на квартал или даже месяц. На то есть весомые причины, говорит сооснователь бара «Сюр» и ресторана «Интеллигенция» Никита Фомкин:

«С одной стороны, я сейчас активно ищу новое помещение для проекта, которому необходимы немаленькие инвестиционные вложения. С другой стороны, горизонт планирования у нас действительно идет на один месяц вперед, потому что никто не знает, что в будущем случится с ресторанной сферой. Может быть, придет Роспотребнадзор, может быть, электричество пропадет. Это самый сложный бизнес из всех.

Раньше было легче предугадывать. А сейчас — то пандемия, то СВО, то еще что-то. Все нестабильно. В 2025 году, если вы помните, в Московском регионе все лето шли дожди. Кто же перед началом сезона мог это предугадать? А рестораны очень зависят от погоды, особенно те, где есть веранды. Многие даже делают свои деньги только летом, когда сезонность большая».

Собеседники “Ъ FM” уверены, что вынужденная оптимизация — это шанс найти новые решения для развития бизнеса. Правда, иногда такие процессы приходится запускать слишком часто, отвлекаясь от структурного развития. Впрочем, у крупных предприятий этих проблем нет, отмечает гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Для производства планирование в рамках месяца просто технически невозможно. Здесь прогнозирование идет в годовом разрезе. То есть я заключаю договоры на покупку сырья и на продажу продукции именно на этот срок. Другой вопрос, что в каждом месяце клиенты могут как-то корректировать объемы. Моя задача — это балансировать.

Но непрерывным производством невозможно оперировать в горизонте месяца. Конечно, ни одно производство на 150% не может ничего планировать на такой маленький срок. В производстве есть куча комплектующих, определенный финансовый и производственный цикл. У нас ничего не изменилось — сейчас в первом квартале объемы упали, факт против плана отстает на 10%. Это плохо».

По данным Минэкономразвития, в 2026 году доходы граждан вырастут примерно на 1%. Это втрое меньше, чем ведомство ожидало полгода назад. На этом фоне падают расходы потребителей, отмечают чиновники. Стабильную прибыль небольшим компаниям уже давно обеспечивают постоянные клиенты, признается представитель магазина грампластинок «Звуковой барьер» Михаил Якушенков. По его словам, этот фактор также влияет на планирование:

«У нас очень нишевое все, поэтому далеко в будущее не планируем. У нас есть как постоянные покупатели, которые интересуются винилом, так и новые клиенты. Нельзя сказать, что они идут бурным потоком, но стабильный спрос сохраняется. Цены ставим объективные, которые отражают сегодняшнее положение рынка. Если пластинка редкая, которую нет смысла отдавать очень дешево, цена на нее высокая. Соответственно, если пластинка массовая, отдавать ее втридорога не имеет смысла».

Главным трендом 2026 года бизнес назвал выживание, а не рост, писал РБК. По словам предпринимателей, малые и средние предприятия сейчас сфокусировались на сокращении издержек. Это значит, что компании стараются использовать тот же ресурс для выполнения большего количества задач. Работа в таком режиме вряд ли способствует росту экономики предприятия, считают бизнесмены.

Леонид Пастернак