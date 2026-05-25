Донорская акция объединила сотрудников НОВИКОМа в разных регионах России

Сотрудники АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) приняли участие в донорской акции, организованной совместно с Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством. К инициативе традиционно присоединилось несколько десятков работников банка из разных регионов страны: от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири и Поволжья.

В столице мероприятие состоялось на базе Городской клинической больницы №52 и Центра крови Федерального медико-биологического агентства России, в других городах — в учреждениях службы крови. Перед донацией каждый участник прошел обязательный медицинский осмотр, чтобы процедура была безопасна как для донора, так и для реципиента.

НОВИКОМ развивает программу добровольной сдачи крови с 2013 года. За это время в банке сформировалось настоящее донорское сообщество: некоторые сотрудники участвуют в акции уже много лет и стали почетными донорами. В НОВИКОМе отмечают, что инициатива объединяет коллектив, у многих работников с этим связаны личные истории.

«Когда коллеги сдают кровь, это делается не ради выполнения плана или отчетности. Это личное и ответственное решение, осознанное желание спасти чью-то жизнь. Это позволяет каждому сотруднику почувствовать себя частью большого и по-настоящему важного дела. И руководство банка с радостью поддерживает это стремление. Для нас это самый честный показатель корпоративной культуры, объединяющий сотрудников, мы гордимся участием в таких мероприятиях», — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

Донорское движение в России активно развивают Союз машиностроителей и Федеральное медико-биологическое агентство. К программе подключены более тысячи предприятий и организаций по всей стране. В Воронежской области инициативу поддерживает региональное отделение Союза машиностроителей, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ. В регионе акции проводятся на регулярной основе на базе местных медицинских учреждений, вузов и промышленных предприятий.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

