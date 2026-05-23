Оренбуржье подписало соглашение с Петербургским тракторным заводом о льготных закупках тракторов

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подписал соглашение с Петербургским тракторным заводом, которое позволит сельхозпроизводителям закупать тракторы «Кировец» на льготных условиях. Об этом сообщает глава региона.

По словам Евгения Солнцева, на марки К-5 и К-7М будут предоставлены дополнительные скидки в размере 500 тыс. руб.. Также регион рассчитывает на льготы в рамках действующих федеральных механизмов поддержки производителей сельхозтехники.

«Ежегодно мы покупаем более 100 единиц новой техники. Но и это не предел. Перед нами стоит важная задача: повышать эффективность работы агропромышленного комплекса региона. Проговорили с генеральным директором завода Сергеем Серебряковым возможность увеличения поставок тракторов. Сегодня эта техника активно работает на полях, в том числе с озимыми», — сообщает губернатор Оренбуржья.

