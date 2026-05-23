В Оренбургской области с начала года выявлено 254 нарушения правил охоты

В 23 муниципальных районах и 4 муниципальных округах Оренбуржья выявлено 254 нарушения правил охоты с начала года. Об этом сообщает правительство региона.

Чаще всего выявляют охоту без документов или на территории, не указанной в разрешении, транспортировку оружия в заряженном и расчехленном виде.

«Проверка и патрулирование территорий проводятся в течение всего года, но особенно активно — в открытые сезоны охоты. Эта работа направлена на пресечение недобросовестных действий охотников, которые наносят ущерб биоразнообразию и подрывают устойчивость природных экосистем. В рейдах участвуют главные охотоведы и старшие инспекторы отдела оперативного контроля Оренбургохотводбиоресурсов», — отмечают в ведомстве.

Руфия Кутляева