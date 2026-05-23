В Москве запустят оплату виртуальной «Тройкой» через NFC

В московском метро в этом году планируют добавить оплату проезда виртуальной картой «Тройка» через NFC. О запуске нового способа. Об этом Дептранс Москвы сообщил РБК.

Проект развивает Центр перспективных разработок, созданный при мэрии два года назад. В его составе работает первая в России лаборатория билетных систем, где сейчас тестируют технологию бесконтактной оплаты на смартфонах с Android.

Виртуальная «Тройка» уже используется для оплаты поездок в метро, автобусах, трамваях и другом городском транспорте по QR-коду. Сервис заработал в 2024 году и доступен на устройствах с Android и iOS. Для выпуска карты пассажирам нужно использовать приложение «Метро Москвы».

После внедрения NFC-оплаты пассажирам со смартфонами на Android будет достаточно приложить устройство к валидатору или турникету, предварительно открыв приложение и выбрав виртуальную карту. Оплата по QR-коду при этом сохранится. В Дептрансе также сообщили, что лаборатория работает и над виртуальной версией карты москвича.