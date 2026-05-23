Цены взяли курс на доллар

Цены снижаются, хотя весьма выборочно. Импортеры, с которыми поговорил “Ъ FM”, рады укреплению рубля, но на долгий тренд не рассчитывают. На неделе российская валюта вернулась к уровням 2023 года. В выходные ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 71 руб. 21 коп., евро — 82,5, юань все еще ниже 10,5 руб.

В мае рубль продолжил укрепляться. Доллар сначала ушел в район 75 руб., а на этой неделе и вовсе ниже 71-го. Мнения экономистов разнятся, но одна из точек зрения гласит, что такая валютная динамика — серьезный антиинфляционный плюс. В мае, по данным Росстата, уже две недели из трех показали небольшое снижение цен — сезон индекса со знаком минус в этом году начался раньше обычного.

Например, на десятки процентов подешевели путевки за рубеж по отдельным направлениям, сообщают туроператоры. Еще из показательного — фотографии в соцсетях со сравнением стоимости российских овощей на прилавке рядом с сезонными экзотическими фруктами. Импортные манго встречаются по 65-100 руб. за штуку, а килограмм местной клубники — 750 руб. Кроме того, дешевеют «массовые позиции» вроде бананов из Африки, говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков:

«В Ростовской области нектарины и персики из Турции подешевели на 25%, апельсины — на 20%. Все-таки у нас доминирующую позицию занимает ритейл, он не сильно заинтересован в снижении цен. Но, наверное, временные поставщики ритейла цены не меняют. Опустить легко можно за один день, а договариваться потом, чтобы приняли новую повышенную цену, иногда приходится несколько месяцев».

В секторе продовольствия отмечают влияние крепкого рубля даже на местных производителей: должны подешеветь семена и некоторая сельскохозяйственная техника. Российские бренды одежды также восприняли валютный курс как очень позитивный фактор, особенно после серьезного охлаждения потребительской активности, говорит гендиректор Finn Flare Ксения Рясова:

«Практически все известные российские бренды отшиваются в Юго-Восточной Азии — это Индия, Китай, Бангладеш. Поэтому у всех сейчас идет корректировка вниз. Мы платим таможенные сборы, а они тоже рассчитываются исходя из валютной ставки. Поэтому у нас сейчас очень хорошие цены, ниже, чем в 2025 году. Мы видим курс ЦБ, но все равно покупать приходится немного дороже. Хотя 75-77 руб. за доллар — это очень хорошая цена. Даже фантастическая. Мы от таких отвыкли».

Для части импортеров крепкий рубль стал поводом хотя бы не повышать цены. Исполнительный директор Fortwine Александр Липилин считает, что в противном случае вино из «недружественных» стран только бы дорожало ускоренными темпами, а вслед за ним — и российское:

«Акции идут достаточно активно, и в целом цена немного снижается. Но надо понимать, что растет стоимость транзакций и логистики, происходит удорожание оформления таможенных подакцизных грузов. Кроме того, в 2026 году вырос акциз. Импортный алкоголь подорожал в первую очередь из-за смены фискальной политики — резко была увеличена пошлина в 2023-2024 годах, и мы до сих пор наблюдаем рост стоимости. Товаропроводящая цепочка достаточно длинная, поэтому импортное вино, конечно, все равно существенно подорожало, и причина тут не в курсе».

Так защищают не только российских виноделов. Сначала власти кратно повысили утильсбор на автомобили. А с 1 сентября Минпромторг еще введет особый техсбор со смартфонов и ноутбуков. Профильная ассоциация производителей и продавцов техники (РАТЭК) уже просила его отсрочить. Сейчас, по ее мнению, не время — и так слишком слабый спрос.

Техника в целом, по данным Росстата, дешевеет уже давно и относительно стабильно. СМИ, например, обращали внимание на падение цен на iPhone и Samsung. Помимо крепкого рубля, из-за плохого для продавцов периода низкого потребительского спроса импортная электроника просто могла скопиться на складах.

Александр Мезенцев, Александра Абанькова