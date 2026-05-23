В Татарстане годовая инфляция в апреле составила 6,75%

Годовая инфляция в Татарстане в апреле 2026 года замедлилась до 6,75%, сообщает Национальный банк по республике Волго-Вятского главного управления Центробанка. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,37%) и в целом по стране (5,58%).

Годовая инфляция в Татарстане в апреле составила 6,75%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В месячном выражении цены в республике снизились на 0,06% к марту. Продукты питания подешевели, цены на непродовольственные товары практически не изменились, услуги подорожали умеренно. На динамику цен повлияли рост производства ряда продуктов питания и некоторое укрепление рубля.

Годовая инфляция в России в апреле также продолжила замедляться и составила 5,58%. Отмечается, что Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, нацеленную на снижение годовой инфляции до 4%.

Анар Зейналов