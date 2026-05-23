ВСУ более 70 раз обстреляли курское приграничье за сутки

С 9 утра 22 мая до 9 утра 23 мая вооруженные силы Украины 73 раза применяли артиллерию по отселенным районам Курской области и еще семь раз атаковали регион с помощью беспилотников с взрывными устройствами. Губернатор Александр Хинштейн рассказал в Мах о последствиях этих обстрелов и атак.

В результате ударов в поселке имени Куйбышева Рыльского района обломками беспилотника повреждены окна в жилом доме и веранда. В селе Большегнеушево сгорел автомобиль. В селе Вишнево Беловского района пострадали трактор, фасад и вентиляторы семенного завода. В Льговском районе поврежден объект энергетики, что привело к отключению электроэнергии в 18 населенных пунктах района и части города Льгова. Электроснабжение пропало у 5 176 человек.

Кроме того, около села Сальное Хомутовского района в жилом доме выбиты окна, повреждена кровля и произошло возгорание фасадной обшивки. Пострадавших в результате обстрелов нет, отметил господин Хинштейн.