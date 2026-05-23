Опубликована карта укрытий в Перми при угрозе атаки беспилотников

На портале «Управляем вместе» опубликована карта заглубленных помещений города Перми. Об этом сообщает краевой минтербез.

Фото: портал «Управляем вместе»

На сайте указаны места многоквартирных домов и подземные парковки, пригодные для временного нахождения жителей при получении сигналов оповещения «Беспилотная опасность». Всего в городе функционируют 1390 таких укрытий.

Ознакомиться с картой заглубленных помещений можно по ссылке. В минтербезе уточнили, что список будет пополняться.

Портал «Управляем вместе» входит в «белый список» Минцифры РФ и работает при ограничениях мобильного интернета.