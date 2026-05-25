Пиво вышло из берегов

Акционер Ялтинского пивобезалкогольного завода обратилась в Конституционный суд России с иском о признании неконституционными ряда норм, вследствие которых имущество на производстве было национализировано, а компенсация за это не выплачена. Юристы считают, что, если истец и выиграет дело, вернуть актив будет затруднительно.

“Ъ” ознакомился с жалобой Любови Хапковой, поданной в мае 2026 года в Конституционный суд (КС) РФ. Она просит суд признать не соответствующим Конституции РФ абзац 5 ст. 5 закона Республики Крым от 8 августа 2014 года №47-ЗРК «Об особенностях выкупа имущества в Крыму» во взаимосвязи с некоторыми положениями ст. 12 Гражданского кодекса РФ. В правительстве Крыма не ответили на запрос “Ъ”.

Любовь Хапкова владеет 100% акций АО «Джалита», управлявшего Ялтинским пивобезалкогольным заводом. В 2017 году Совет министров Крыма распорядился принудительно выкупить имущество АО «Джалита» и назначить временную администрацию. Госпожа Хапкова была отстранена от управления заводом.

Но до 2023 года процедура выкупа не была завершена и акционер не получила возмещения, указано в жалобе. В тот же год все имущество АО «Джалита» было включено в перечень имущества, учитываемого как собственность Крыма.

Оспорить решение о переходе имущества в собственность Крыма истцу в нижестоящих судах не удалось, так как правом предъявления таких исков обладает только корпорация, но не акционер. Заявитель считает, что неограниченный срок полномочий временной администрации — это правовой пробел, из-за которого невозможно защитить свои права как акционера. Адвокат госпожи Хапковой Анна Минушкина отмечает, что произошла не рядовая судебная ошибка, а применение норм, противоречащих Конституции. По ее словам, в КС сейчас рассматривается другая аналогичная жалоба.

Национализация активов в Крыму в 2014–2015 годах действительно сопряжена со множеством сложных и противоречивых ситуаций, подтверждает управляющий партнер адвокатского бюро «Акцепт» Андрей Крючков. По его словам, тогда было затронуто огромное количество предприятий из самых разных отраслей — санаторно-курортных комплексов, предприятий пищепрома, энергетики, транспорта. Практика принудительного выкупа по крымскому закону №47-ЗРК также с самого начала вызывала вопросы: нормы писались в спешке, механизм возмещения не был отлажен, сроки не определены, добавляет старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс.

Господин Крючков считает, что у истца есть шансы на выигрыш дела: «В этом деле ситуация с временной администрацией затянулась до такой степени, что больше стала похожа на лишение собственника возможности управлять компанией без формального завершения процедуры изъятия и без выплаты компенсации».

Партнер Orchards Юрий Аксенов считает, что даже при успешном для истца исходе дела это вряд ли поможет вернуть конкретное имущество обратно акционеру. По его словам, практики успешного оспаривания передачи в госсобственность как на уровне КС, так и на уровне арбитражных судов, по сути, не было.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский не исключает, что Ялтинский пивобезалкогольный завод может быть просто недействующим имущественным комплексом, земля под которым стоит дороже, чем само производство. По его словам, безусловным местным лидером является пивобезалкогольный комбинат «Крым», снабжающий большую часть рынка такой продукцией.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—апреле 2026 года в Крыму было произведено 1,65 млн дал пива и пивных напитков, на 20,45% больше год к году. При этом производство безалкогольных напитков в целом по России, напротив, в январе—марте этого года снизилось на 4,8% год к году, согласно Росстату.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин считает, что сторонние инвесторы могли бы заинтересоваться производственными активами в Крыму. По его мнению, в этом регионе довольно слабая конкуренция на пивном рынке. «Однако пивоварение в Крыму имеет ряд трудностей: очень растянутое побережье, тяжело обслуживать все курортные города, ярко выраженная сезонность спроса, дефицит кадров и периодические проблемы с водой на полуострове»,— предупреждает Игорь Хавский.

Дарья Андрианова, Владимир Комаров