Рассмотрение иска о взыскании премий с бывшего главы Краснокамска перенесли на июнь

Индустриальный суд Перми отложил рассмотрение иска администрации Краснокамска к бывшему главе этого муниципалитета Игорю Быкаризу о взыскании с него ранее выплаченных премий. Как следует из картотеки суда, следующее заседание назначено на 17 июня.

Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

С бывшего главы требуют взыскать ранее выплаченные ему премии на общую сумму 495 тыс. руб. Деньги были выплачены в течение 2023-2024 годов, и именно в этот период господин Быкариз нарушал антикоррупционное законодательство.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в декабре 2024 года прокурор Краснокамска обратился в суд с административным иском, требуя признать незаконным решение гордумы, отказавшейся отправлять Игоря Быкариза в отставку в связи с утратой доверия. Свои требования он мотивировал тем, что глава района допустил нарушения антикоррупционного законодательства: не уволил двух подчиненных, а также не сообщил, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство. В удовлетворении требований надзорного органа Краснокамский городской суд отказал.

В октябре 2025 года Пермский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона на решение первой инстанции. Решение Краснокамского городского суда было отменено, а полномочия господина Быкариза прекращены в связи с утратой доверия.