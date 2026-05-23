Глава СКР заинтересовался делом о нападении на медсестру и угрозах другим медработникам в Орске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах нападения на медсестру и угрозах другим работникам медучреждения, а также о результатах рассмотрения ходатайства о передаче дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве со ссылкой на СМИ, в Орске «мужчина в состоянии опьянения ворвался в приемное отделение больницы, где напал на медсестру и угрожал другим работникам учреждения».

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Сотрудниками регионального управления СК России инициирован вопрос о передаче данного уголовного дела в свое производство.

Руфия Кутляева