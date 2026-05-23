ФСБ заявила о предотвращении теракта в Белгородской области

В Белгородской области предотвратили теракт с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы, которая должна была стать «живой бомбой». Организаторов теракта и их пособников разыскивают. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, жительница Белгородской области перевела телефонным мошенникам «крупную сумму» денег. После этого с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Они убедили женщину поучаствовать «в мероприятиях по задержанию преступников» под предлогом возврата денег.

По задумке организатора теракта, женщина должна была изъять из тайника взрывное устройство и активировать его в людном месте. «Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения»,— указано в пресс-релизе ФСБ. Вместо этого женщина обратилась в ФСБ. Взрывное устройство обезвредили.