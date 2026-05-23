Над Прикамьем сбили несколько беспилотников

Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края была совершена атака беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами, — сообщил глава региона. — По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет».

В Прикамье продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорт Большое Савино временно приостановил полеты.