Над Татарстаном ночью сбили беспилотник

Над территорией Татарстана в ночь на 23 мая сбит украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России. Количество уничтоженных над республикой дронов не уточняется.

Всего с 20:00 22 мая до 07:00 23 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников над территорией России.

На территории Татарстана с 03:45 действует режим беспилотной опасности. В аэропорту Казани около трех часов дейстовавали ограничения. Сейчас гавань работает в штатном режиме.

Анар Зейналов