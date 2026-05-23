В Иркутске эвакуируют людей из горящего НИИ

В центре Иркутска произошел пожар в здании научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов, сообщили в МЧС. Горит последний этаж, предварительная площадь возгорания — 700 кв. м, заявили в ведомстве.

Сейчас сотрудников эвакуируют из здания, сообщил губернатор области Игорь Кобзев в Telegram. Никто не пострадал.

Пожар начался в одном из кабинетов на четвертом, последнем этаже. Огонь тушат 33 сотрудника МЧС, задействованы десять единиц техники, добавили в управлении министерства. Привлечена газодымозащитная служба.