Умер работавший с Pink Floyd саксофонист Дик Пэрри

Британский саксофонист Дик Пэрри скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил его давний друг, гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор.

Господин Пэрри участвовал в записи трех альбомов Pink Floyd — The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Division Bell. Он гастролировал с группой с 1973 по 1977 год, играл с ними в 90-х, а также исполнил свои знаменитые партии во время воссоединения коллектива на фестивале Live 8 в 2005 году. Фанатам музыкант запомнился тем, что вешал на себя на сцене сразу два саксофона, чтобы, например, прямо посреди соло в «Shine On You Crazy Diamond» мгновенно переключиться с баритона на тенор.

Среди других заметных работ господина Пэрри — участие в записи альбомов Mad Dog Джона Энтвистла, Jinx Рори Галлахера, Mick the Lad гитариста Procol Harum Мика Грэбэма и других музыкантов. Кроме того, в 1979–1980 годах он гастролировал в составе духовой секции группы The Who.

Дэвид Гилмор написал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что играл в различных группах вместе с Диком Пэрри с 17 лет. Он назвал исполнительский стиль своего друга «визитной карточкой огромной красоты» и рассказал, что его саксофон всегда звучал безошибочно узнаваемо.