Пермские мостостроители занялись возведением котельных и умных площадок

Перерегистрировавшееся в прошлом году из Уфы в Пермь АО «Уралмостострой» (в Перми работает филиал «Мостоотряд № 123») осваивает новые виды подрядных работ. На этой неделе компания получила контракт на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в Чердынском округе. Сумма контракта — 83 млн руб.

Также на этой неделе компания стала победителем в госконтракте на устройство «умной» спортивной площадки в деревне Мокино под Пермью стоимостью 16,7 млн руб.

АО «Уралмостострой» — крупнейший в Прикамье дорожный подрядчик. Выручка компании в 2025 году превысила 16,4 млрд руб., чистая прибыль составила свыше 236 млн руб. Весной 2025 года АО завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. В прошлом году у АО выросла выручка на 45% — до 16 млрд руб., а чистая прибыль на 229% — до 237 млн руб.