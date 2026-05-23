Из-за беспилотной опасности в Перми приостановили «Забег. РФ»

Организаторы полумарафона «Забег. РФ» приостановили соревнования в Перми из-за объявления режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщается на страницах министерства спорта Прикамья в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Участники полумарафона находятся в укрытии в ТЦ «IMALL эспланада». Забег начнется после снятия угрозы», - уточняет минспорта.

Режим «Беспилотная опасность» был объявлен в Перми сегодня утром. Аэропорт Большое Савино прекратил прием и выпуск воздушных судов. В городе звучат сирены.

«Забег. РФ» проходит 23 мая в 80 городах страны. Взрослые участники могут пробежать дистанции 21 км., 10 км и. И 5 км.