На юго-востоке Москвы загорелся складской комплекс

В Москве на Стахановской улице загорелось административно-складское здание, площадь пожара составила 400 кв. м, сообщили в МЧС. Внутри на момент возгорания находились люди: они успели спастись из здания самостоятельно, отметили в ведомстве.

О пострадавших не сообщается. В МЧС добавили, что горит «складируемая продукция». Подробностей там не уточнили.

Объект расположен в Рязанском районе по адресу улица Стахановская, д. 6, стр. 6. Согласно «Яндекс Картам», внутри находятся несколько хозяйственных магазинов, пункты выдачи заказов, склад хранения вещей, химчистка и другие предприятия.