В Перми задержан избивший женщину подросток

В Перми задержан подросток, подозреваемый в избиении женщины в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По данным следствия, вечером 21 мая года в автобусе маршрута №4, следовавшего по территории Индустриального района Перми, 15-летний подросток избил женщину, сделавшую ему замечание из-за курения в салоне. Один из пассажиров снял произошедшее на телефон и выложил видео в соцсети.

СУ СКР по Пермскому краю по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка). Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.