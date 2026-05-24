Владелица стройкомпании «Квартал» продает крупную турбазу под Оханском

На платформе Avito размещено объявление о продаже крупного туристического объекта «База Першино». Объект расположен в 98 км от Перми на берегу Камы. Отмечается, что база основана в 2009 году, расположена на территории 2 га, земля находится в собственности, акватория оформлена в аренду. Номерной фонд рассчитан нa 60 человек и состоит из коттеджей, таунхауса на 10 номеров. На территории также расположены кафе, баня, бытовой корпус, пост охраны, трансформаторная подстанция.

Объект продается как бизнес, его стоимость указана в 75 млн руб. Средняя загрузка базы — 40%. Автор объявления причины продажи не раскрыл.

Согласно данным ресурса saby, базу «Першино» развивает пермское ООО «Риверсайд». С 2024 года ООО возглавляет бывший гендиректор ПБК «Урал-Грейт» Виталий Вьюгов. 100% долей общества принадлежит Анастасии Филимоновой, владелицей пермской стройкомпании «Квартал», планировавшей достраивать БЦ на Екатериненской, 175. Ее прежний учредитель Максим Филимонов скоропостижно скончался в 2022 году. Госпожа Филимонова купила базу в 2024 году. Ее выручка в 2025 году — 19 млн руб., чистый убыток – 102 тыс. руб.