В Брянской области погибли два человека при ударах БПЛА по машинам

В Стародубском муниципальном округе Брянской области был атакован автомобиль, погиб мирный житель. Об этом сообщил врио руководителя региона Егор Ковальчук в Telegram.

Информации о погибшем он не приводится. Его семье окажут материальную помощь, сообщил господин Ковальчук.

Вчера вечером глава региона также написал о гибели мирной жительницы из-за удара БПЛА. Это произошло при схожих обстоятельствах: Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по гражданскому автомобилю, заявил врио губернатора.

Вчера, по данным Минобороны, с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 41 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом.

