Жаркая суббота ожидается в Астраханской области

В субботу, 23 мая, в Астраханской области ожидается малооблачная погода. По данным регионального ЦГМС, ветер будет дуть восточный: ночью — 4–9 м/с, днем — 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°C, днем прогреется до +27…+32°C.

В самой Астрахани характер погоды аналогичный: малооблачно, ветер восточный с теми же скоростями (ночью 4–9 м/с, днем 9–14 м/с). Ночью термометры покажут +14…+16°C, днем — +27…+29°C.

В МЧС предупреждают о высокой пожарной опасности. В Астрахани, а также в Икрянинском, Камызякском, Наримановском и Приволжском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В центральных и местами северных районах (Енотаевский, Красноярский, Харабалинский, Черноярский) — высокая пожароопасность четвертого класса.

Нина Шевченко