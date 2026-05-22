В Саратовской области суббота пройдет без дождей
Изменений погоды не ожидается в Саратовской области в субботу, 23 мая. Подробный прогноз привел гидрометцентр.
По данным синоптиков, день будет малооблачным и без осадков. Ветер прогнозируют восточный и юго-восточный: ночью — 3–8 м/с, днем — 5–10 м/с.
Ночью будет прохладно — до +11…+16°С, в низинах возможно похолодание до +6°С. Днем температура поднимется до +25…+30°С. До 25 мая местами сохранится пожарная опасность пятого класса.