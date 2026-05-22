Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» введен в Волгоградской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Угрозу атаки БПЛА объявили в 23:41 МСК. Спасатели просят занять безопасное месте в доме, например, комнату, которая не имеет окон. Нужно сесть между двумя несущими стенами. Предварительно отключите свет, газ, воду. Не подходите к окнам, не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, избегайте открытых участков. Укройтесь в ближайшем здании или крытом паркинге.

Граждан призывают не поддаваться панике. Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко