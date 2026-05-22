«ЕвроТранс» выкупил «народные» облигации двух серий на 135,8 млн рублей

Компания «ЕвроТранс», которая управляет сетью автозаправочных комплексов в московском регионе, выкупила «народные» облигации двух серий общим номинальным объемом 135,8 млн руб., следует из сообщений на ленте раскрытия информации.

Компания приобрела 48,1 тыс. бондов серии 01 (ISIN: RU000A109LH7) и 87,7 тыс. бондов серии 003P-01 (ISIN: RU000A10DEP2). Номинал каждой бумаги составляет 1 тыс. руб. Общий объем выкупа по первой серии составил 48,1 млн руб., по второй — 87,7 млн руб.

В «ЕвроТранс» сообщили, что при совершении сделок дополнительно был выплачен накопленный купонный доход держателям облигаций, рассчитанный на дату списания ценных бумаг со счетов владельцев. Кроме того, компания раскрыла информацию о выплате в срок купонов по двум выпускам «зеленых» облигаций и выпуску биржевых бондов. Общая сумма выплат составила 126,9 млн руб.

Ранее у «ЕвроТранса» фиксировали неисполнение заявок на выкуп «народных» облигаций. После компания каждые семь дней сообщал о выкупе: 23 апреля — на 427,7 млн руб., 30 апреля — на 134,3 млн руб., 7 мая — на 241,5 млн руб., 14 мая — на 25,6 млн руб.. 21 мая компания информацию о выкупе не публиковала, раскрыв ее на следующий день.

«ЕвроТранс» находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 56 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика по производству продукции для собственных кафе, четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.