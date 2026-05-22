Венгрия восстановила запрет на импорт украинской сельхозпродукции

Правительство Венгрии восстановило запрет на ввоз некоторых видов украинской сельхозпродукции, в том числе мяса, яиц и растительного масла. В случае нарушения перевозчик будет оштрафован на сумму до 100% стоимости товара. Об этом сообщает Teleх со ссылкой на заявление правительства.

Запрет распространяется на говядину, свинину, баранину и козлятину, мясо птицы, яйца, мед, овощи, пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, гречиху, муку, семена подсолнечника, растительное масло и вино.

21 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Венгрии Сабольч Бона заявил об угрозе для местных фермеров из-за импорта продукции Украины и других стран.

Венгрия, Польша и Словакия ввели ограничения на ввоз украинских товаров в 2023 году. 14 мая действие запрета в Венгрии истекло. Власти страны не продлили его по ошибке, сообщил изданию Euractiv представитель венгерского правительства.