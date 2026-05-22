Восемь человек заболели мышиной лихорадкой в Саратовской области с начала года

В Саратовской области зафиксировано восемь случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) с января по апрель этого года. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Нина Шевченко

Переносчиками инфекции выступают мелкие грызуны, поэтому болезнь также известна как «мышиная лихорадка». В ведомстве отмечают, что чаще всего заражение происходит при вдыхании пыли с высохшими выделениями грызунов. Реже встречается контактно-бытовой способ — курение или прием пищи немытыми руками, а также прямой контакт с животными. Еще один возможный путь — употребление продуктов, которые грызли инфицированные особи. При этом болезнь не передается от человека к человеку.

Годом ранее санитарные врачи сообщали о росте заболеваемости ГЛПС в 1,8 раза. По итогам десяти месяцев 2025 года в области было зарегистрировано 69 случаев.

