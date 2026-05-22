Военнослужащие НАТО отработали удары по РФ на заброшенной станции метро Лондона

Военнослужащие США, Великобритании, Франции и Италии провели военные учения Arrcade Strike на заброшенной платформе станции метро «Чаринг-Кросс» в центре Лондона. Они отработали потенциальные удары по России в случае нападения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Британии.

По сценарию учений, страны НАТО наносят ответный удар для защиты территории Эстонии согласно статье 5 Устава НАТО. Действие происходит в 2030 году. «Именно тогда, по мнению военных планировщиков, угроза со стороны России может быть наиболее серьезной»,— указано в заявлении британского Минобороны. Ведомство назвало учения Arrcade Strike одними из самых масштабных за последние десятилетия.

На платформе развернули штаб, который в случае военной угрозы координировал бы действия 100 тыс. военнослужащих. Оборудование для проведения тренировок перевозили в метро в ночное время. Заброшенная платформа «Чаринг-Кросс» находится в районе Вестминстер в центре Лондона. Линия метро, на которой находилась станция, перестала работать 25 лет назад.