МТС отчиталась за первый квартал текущего года. Как заявила генеральный директор компании Инесса Галактионова, МТС ставит амбициозные цели в развитии финтех-направления, которое компания выводит на новый этап развития. МТС опирается на мировой опыт интеграции телекома и финтеха, где телеком-оператор становится не только поставщиком связи, но и платформой ежедневных цифровых сервисов.

Такой подход уже доказал эффективность по всему миру, подчеркнула госпожа Галактионова. Выручка направления «Финтех» МТС выросла в первом квартале на 18,4% год к году, до 42 млрд руб. В этом году компания усиливает синергию телекома и финтех-сервисов, число клиентов таких сервисов составляет почти 20 млн. Выручка же всей группы МТС в первом квартале превысила 200 млрд руб.

Совет директоров «Инарктики» определился с рекомендацией по дивидендам за 2025 год — 10 руб. на акцию. На выплаты планируется направить почти 879 млн руб. Окончательное решение примут акционеры компании на общем собрании 26 июня

РЖД в дни проведения ПМЭФ назначили сдвоенные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом. Билеты уже в продаже. Купить их можно на сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении.