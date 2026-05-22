В резиденции Макрона прошли обыски
20 мая в Елисейском дворце, резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, прошли обыски, сообщает газета Le Monde. Позже факт обыска подтвердила Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF).
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Thibault Camus, Pool, AP
Как пишет издание, обыски прошли в рамках начатого еще в прошлом году расследования возможных случаев коррупции при заключении госконтрактов с компанией Shortcut Events. В последние годы она отвечала за организацию крупных мероприятий для администрации президента, в том числе — церемоний переноса останков выдающихся французских деятелей в Пантеон. По данным сатирического еженедельника Le Canard Enchaine, каждая такая церемония обходилась государству в сумму около €2 млн.
Последний обыск в президентском дворце проводился в 2018 году, когда помощника главы администрации президента Франции Александра Беналля обвинили в нападении на участников первомайской демонстрации.