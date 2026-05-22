В резиденции Макрона прошли обыски

20 мая в Елисейском дворце, резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, прошли обыски, сообщает газета Le Monde. Позже факт обыска подтвердила Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Thibault Camus, Pool, AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Thibault Camus, Pool, AP

Как пишет издание, обыски прошли в рамках начатого еще в прошлом году расследования возможных случаев коррупции при заключении госконтрактов с компанией Shortcut Events. В последние годы она отвечала за организацию крупных мероприятий для администрации президента, в том числе — церемоний переноса останков выдающихся французских деятелей в Пантеон. По данным сатирического еженедельника Le Canard Enchaine, каждая такая церемония обходилась государству в сумму около €2 млн.

Последний обыск в президентском дворце проводился в 2018 году, когда помощника главы администрации президента Франции Александра Беналля обвинили в нападении на участников первомайской демонстрации.

Елизавета Труфанова