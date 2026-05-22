Банкоматы переключают в офлайн-режим

Эльвира Набиуллина пообещала запустить банкоматы без интернета. Глава Банка России заявила, что Минцифры и операторы уже знают, как заставить платежные терминалы работать при отсутствии сети. По ее мнению, такой механизм решит проблемы с доступом к личным финансам.

Глава ЦБ также уточнила, что процесс подключения к системе будет поэтапным, в первую очередь туда попадут системно значимые банки. Насколько трудно реализовать такой проект? “Ъ FM” поговорил об этом с председателем совета ассоциации «Электронные деньги» Виктором Достовым:

«Основной задачей телекоммуникации для банкомата является связь с банком-эквайером. Соответственно, как она будет реализована, не очень принципиально. Самое простое, если интернет работает нормально, делать ее через общую сеть. Если плохо, то можно поднимать отдельный сегмент сети, это в принципе реализуемо.

Другая история, что это технически довольно сложная задача — сделать сеть, которая не требует больших затрат, но тем не менее при этом достаточно изолирована от публичного сегмента. Комфорт для потребителя будет устроен просто: независимо от отключения публичного интернета банкоматы будут оставаться на связи и работать. Это в принципе история давно минувших дней, когда такие терминалы работали не через интернет, а через выделенные каналы, только построенные на новых технологиях».

Эльвира Набиуллина также рассказала, что регулятор хочет включить все банки в «белые списки». Но для этого сначала нужно проработать эту идею с Минцифры. При этом глава ЦБ признала, что подключение всех кредитных организаций сразу невозможно из-за ограничений технологий. Для реализации проекта много времени не понадобится, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров:

«Например, для того же самого цифрового рубля предусмотрено совершение операций офлайн, то есть без использования мобильного интернета. В принципе такую технологию можно распространить и на обычную валюту, в том числе для использования в банкоматах. Но на самом деле это все-таки не мгновенный процесс, потому что технологию надо протестировать. Насколько я понимаю, сейчас она все-таки не находится в стадии высокой готовности, иначе бы ее уже давно запустили. Сложно сказать с точки зрения того, когда закончатся у нас проблемы с интернетом, но если сконцентрироваться на этой проблеме, на горизонте где-то месяцев трех уже пилотный проект можно завершать».

В начале мая Ассоциация банков России предложила премьер-министру Михаилу Мишустину включить все кредитные организации с лицензией ЦБ в «белые списки». Там отметили, что ограничение доступа к сервисам некоторых кредитных учреждений из-за отсутствия интернета вредит конкуренции на рынке.

Леонид Пастернак