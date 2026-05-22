Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: потери и жертвы России в зоне СВО не напрасны

Потери и жертвы России в зоне специальной военной операции не напрасны, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что не сомневается в успехе российских военнослужащих на фронте.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нет ни одной напрасной жертвы, ни одной потери»,— сказал господин Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» (цитата по сайту Кремля).

Глава государства указал на продвижение военнослужащих российских группировок «Восток» и «Днепр». «Идут уверенно каждый день, каждый день вперед. И движение очень заметное, я бы сказал»,— отметил Владимир Путин.

Новости компаний Все