Путин: потери и жертвы России в зоне СВО не напрасны

Потери и жертвы России в зоне специальной военной операции не напрасны, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что не сомневается в успехе российских военнослужащих на фронте.

Президент России Владимир Путин

«Нет ни одной напрасной жертвы, ни одной потери»,— сказал господин Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» (цитата по сайту Кремля).

Глава государства указал на продвижение военнослужащих российских группировок «Восток» и «Днепр». «Идут уверенно каждый день, каждый день вперед. И движение очень заметное, я бы сказал»,— отметил Владимир Путин.