Умер основатель Slow Food Карло Петрини

В возрасте 76 лет умер итальянский активист, журналист и гастроном, основатель движения Slow Food Карло Петрини, об этом заявили представители движения. Он скончался в своем родном городе Бра (Пьемонт, Италия) после продолжительной болезни.

В 1986 году после протестов против открытия первого в Италии ресторана McDonald's вместе с небольшой группой друзей он основал организацию Arcigola, которая потом переросла в Slow Food. То, что начиналось как протест против растущей индустриализации пищевой культуры, под его руководством стало глобальным движением.

Господин Петрини посвятил четыре десятилетия Slow Food, международному движению, выступающему за сохранение традиционных национальных кухонь в противовес культуре быстрого питания и гастрономической глобализации. Он оставался президентом организации с момента основания и до 2022 года.

Екатерина Наумова