Гуцан: в России ежегодно пресекают 300 тыс. нарушений в сфере экологии

Прокуроры ежегодно обнаруживают и пресекают около 300 тыс. нарушений в сфере охраны окружающей среды. К административной ответственности привлекаются более 22 тыс. человек. Также по инициативе прокуратуры возбуждается более 1,5 тыс. уголовных дел в сфере экологии, рассказал глава ведомства Александр Гуцан на встрече с генпрокурором Беларуси Дмитрием Горой.

Глава российского ведомства заявил, что с 2023 года в суды направили 715 исков о передаче государству 862 охраняемых земельных участков. Их стоимость оценивается более чем в 85 млрд руб. По искам ведомства также принимали решения о сносе построек на таких участках.

Господин Гуцан отметил, что большая часть преступлений, связанных с охраной природы, приходится на сферу лесопользования. При этом с 2017 года прокуратура отмечает снижение объема незаконных рубок в 10 раз. Снижение по итогам 2025 года составило 30%. Также за 2019-2024 годы при надзоре прокуроров в России ликвидировали 185 свалок, расчистили около 600 км русел рек и 27 тыс. га водохранилищ.

