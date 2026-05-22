Тяжелый остаток
Цена мазута на бирже обновила максимум с начала года
Биржевые цены на мазут выросли до рекордных с начала года 28,4 тыс. руб. за тонну. Как и в случае с остальными нефтепродуктами, дефицит предложения образовался в результате ремонтов на российских НПЗ. Однако в сегменте мазута дополнительным фактором стал заметный скачок спроса на азиатских рынках, где это топливо используют для глубокой переработки в светлые нефтепродукты и для смешивания с легкими сортами нефти. Аналитики ожидают дальнейшего роста цен в условиях незавершенных ремонтов и в свете предстоящего увеличения внутреннего спроса.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Стоимость мазута на Петербургской бирже 22 мая обновила максимум с начала года, увеличившись на 4%, до 28,36 тыс. руб. за тонну. Котировки растут с 12 мая и прибавили с тех пор более 60%. Предыдущий пик стоимости фиксировался в середине марта, когда мазут торговался по 27,60 тыс. руб. за тонну.
Оптовая стоимость мазута растет на фоне сокращения предложения на бирже.
- Согласно обзору Национального биржевого ценового агентства, объем продаж мазута на бирже 12–15 мая составил 25,61 тыс. тонн, что на 24,7% меньше, чем неделей ранее.
- При этом средненедельный неудовлетворенный платежеспособный спрос достиг 31,2% от объема продаж.
Как указывают аналитики, реализация сократилась на большинстве базисов, что частично связано с внеплановыми ремонтами НПЗ.
Участники рынка также отмечают структурные изменения в сегменте мазута. Как отмечает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, мазут — «тяжелый» остаток переработки, его производство напрямую зависит от глубины переработки нефти, и чем она выше, тем меньше объемы выпуска продукта. В последние годы, добавляет эксперт, российские НПЗ увеличивали глубину переработки, что постепенно сокращало долю мазута в структуре выпуска.
Нехватка предложения нефтепродуктов усилилась в начале мая из-за сокращения производства в условиях аварийных и плановых ремонтов крупных НПЗ.
По данным Reuters, все крупные НПЗ в центральной России к 20 мая приостановили или снизили переработку и производство топлива.
Отставание предложения от прошлогодних объемов достигло около 10% и сформировалось главным образом в последние недели, говорит главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко. Вместе с тем на внешних рынках, особенно в Азии, сохраняются высокие цены на мазут — нетбэки превышают внутренние цены на 5–12 тыс. руб., указывает аналитик.
Спрос на азиатских рынках, поясняет он, обусловлен использованием мазута для смешивания с легкими сортами нефти, а также для глубокой переработки в светлые нефтепродукты в дефицитных по энергоносителям странах (см. “Ъ” от 14 мая).
На активизацию экспорта также указывает Дмитрий Прокофьев, отмечая, что морские отгрузки на Ближний Восток выросли в апреле на 45% и почти удвоились год к году. Эксперт также отмечает, что установленная с 1 по 31 мая нулевая экспортная пошлина делает зарубежные поставки максимально выгодными.
С конца февраля на мировых рынках резко выросли цены не только на нефть, но и на нефтепродукты, включая мазут, говорит руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. По его оценке, котировки мазута, поставляемого из западных российских портов, почти удвоились, достигнув около $400 за тонну. Кроме того, добавляет аналитик, в отношении мазута не действует механизм демпфера и нет ограничений на экспорт продукта.
Дмитрий Прокофьев не исключает дальнейшего роста цен, поскольку ремонты НПЗ продолжатся как минимум до конца мая — середины июня. В перспективе мазут может стать более востребованным на внутреннем рынке из-за снижения доли тяжелой нефти в балансе нефтедобычи в России, считает Андрей Дьяченко. Гудрон и мазут, продолжает он, по-прежнему необходимы для дорожного строительства и производства промышленных масел.