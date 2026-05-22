Биржевые цены на мазут выросли до рекордных с начала года 28,4 тыс. руб. за тонну. Как и в случае с остальными нефтепродуктами, дефицит предложения образовался в результате ремонтов на российских НПЗ. Однако в сегменте мазута дополнительным фактором стал заметный скачок спроса на азиатских рынках, где это топливо используют для глубокой переработки в светлые нефтепродукты и для смешивания с легкими сортами нефти. Аналитики ожидают дальнейшего роста цен в условиях незавершенных ремонтов и в свете предстоящего увеличения внутреннего спроса.

Стоимость мазута на Петербургской бирже 22 мая обновила максимум с начала года, увеличившись на 4%, до 28,36 тыс. руб. за тонну. Котировки растут с 12 мая и прибавили с тех пор более 60%. Предыдущий пик стоимости фиксировался в середине марта, когда мазут торговался по 27,60 тыс. руб. за тонну.

Оптовая стоимость мазута растет на фоне сокращения предложения на бирже.

Согласно обзору Национального биржевого ценового агентства, объем продаж мазута на бирже 12–15 мая составил 25,61 тыс. тонн, что на 24,7% меньше, чем неделей ранее.

При этом средненедельный неудовлетворенный платежеспособный спрос достиг 31,2% от объема продаж.

Как указывают аналитики, реализация сократилась на большинстве базисов, что частично связано с внеплановыми ремонтами НПЗ.

Участники рынка также отмечают структурные изменения в сегменте мазута. Как отмечает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, мазут — «тяжелый» остаток переработки, его производство напрямую зависит от глубины переработки нефти, и чем она выше, тем меньше объемы выпуска продукта. В последние годы, добавляет эксперт, российские НПЗ увеличивали глубину переработки, что постепенно сокращало долю мазута в структуре выпуска.

Нехватка предложения нефтепродуктов усилилась в начале мая из-за сокращения производства в условиях аварийных и плановых ремонтов крупных НПЗ.

По данным Reuters, все крупные НПЗ в центральной России к 20 мая приостановили или снизили переработку и производство топлива.

Отставание предложения от прошлогодних объемов достигло около 10% и сформировалось главным образом в последние недели, говорит главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко. Вместе с тем на внешних рынках, особенно в Азии, сохраняются высокие цены на мазут — нетбэки превышают внутренние цены на 5–12 тыс. руб., указывает аналитик.

Спрос на азиатских рынках, поясняет он, обусловлен использованием мазута для смешивания с легкими сортами нефти, а также для глубокой переработки в светлые нефтепродукты в дефицитных по энергоносителям странах (см. “Ъ” от 14 мая).

На активизацию экспорта также указывает Дмитрий Прокофьев, отмечая, что морские отгрузки на Ближний Восток выросли в апреле на 45% и почти удвоились год к году. Эксперт также отмечает, что установленная с 1 по 31 мая нулевая экспортная пошлина делает зарубежные поставки максимально выгодными.

С конца февраля на мировых рынках резко выросли цены не только на нефть, но и на нефтепродукты, включая мазут, говорит руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. По его оценке, котировки мазута, поставляемого из западных российских портов, почти удвоились, достигнув около $400 за тонну. Кроме того, добавляет аналитик, в отношении мазута не действует механизм демпфера и нет ограничений на экспорт продукта.

Дмитрий Прокофьев не исключает дальнейшего роста цен, поскольку ремонты НПЗ продолжатся как минимум до конца мая — середины июня. В перспективе мазут может стать более востребованным на внутреннем рынке из-за снижения доли тяжелой нефти в балансе нефтедобычи в России, считает Андрей Дьяченко. Гудрон и мазут, продолжает он, по-прежнему необходимы для дорожного строительства и производства промышленных масел.

Ольга Озембловская