Петербургский «Буквоед» откроет первые магазины в Москве до конца года

Первый книжный магазин петербургской сети «Буквоед» появится в Москве до конца года, сообщил «Ъ» представитель компании. Изначально сеть работала только в Петербурге, однако руководство «Читай-город — Буквоед» решило изменить концепцию и вывести петербургский бренд на федеральный уровень. Ранее по такой модели работал только «Читай-город».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Генеральный директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин пояснил, что аудитория брендов различается, поэтому компания рассматривает создание магазинов небольшого формата — около 100 квадратных метров с фокусом на бестселлеры и лайфстайл-ассортимент. До конца года планируется открыть 2–3 таких магазина для тестирования формата.

В случае успеха сеть масштабируют на всю Россию. Инвестиции в обновленный концептуальный магазин составляют до 100 тыс. рублей на квадратный метр.

Карина Дроздецкая