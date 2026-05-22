Путин призвал военных ВСУ не выполнять преступные приказы руководства

Президент России Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим и призвал их не выполнять «преступные приказы нелегитимной проворовавшейся хунты». Об этом он заявил, комментируя ночной удар БПЛА по колледжу в Старобельске Луганской области.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Еще раз хочу <...> обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — сказал глава государства. Произошедшее он назвал проявлением неонацизма и добавил, что это подтверждает террористический характер киевского режима.

Удар БПЛА по общежитию Старобельского профессионального колледжа произошел в ночь на 22 мая. В этот момент в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Шесть человек погибли, 39 пострадали, еще 15 числятся пропавшими без вести. СК возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).