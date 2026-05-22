В Париже неизвестный похитил компьютеры с данными о полицейских участках

В Париже неизвестный ограбил компанию OISL Consulting, которая занимается поставкой видеооборудования для полицейских управлений в регионе Иль-де-Франс. Как сообщает газета Le Journal du Dimanche, в результате была похищена зашифрованная информация о парижских полицейских участках и доступе к камерам видеонаблюдения столицы.

Ограбление произошло 21 мая в гараже компании. Злоумышленник взломал бронированную дверь, похитил два компьютера с маркировкой Главного управления внешней безопасности (DGSE), две тепловизионные камеры с системами крепления и несколько муляжей пистолетов. На все это грабителю потребовалось несколько минут, после чего он скрылся. Полиция начала расследование.

По информации издания, на похищенных компьютерах хранились конфиденциальные данные о планах полицейских участков и камер видеонаблюдения в Париже. Общий ущерб оценивается приблизительно в €10 тыс. Изучается возможность того, что грабеж был совершен целенаправленно для получения доступа к полицейским данным.

Елизавета Труфанова