Министр иностранных дел РФ представил в Перми доклад о евразийской безопасности

В Перми состоялось заседание Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. В нем приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, основной темой заседания стало содействие развитию внешних связей российских субъектов, в том числе с использованием возможностей партийной, парламентской и народной дипломатии.

Сергей Лавров в своем выступлении отдельно остановился на вопросах евразийской безопасности и необходимости формирования долгосрочной системы международного взаимодействия. Речь идет о создании «устойчивой архитектуры доверия» на всем континенте. В качестве основы для такого сотрудничества министр назвал ШОС, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз и АСЕАН. «Идея в том, чтобы через диалог между этими интеграционными структурами и проектами максимально эффективно выстраивать дальнейшие шаги по освоению богатств Евразии наиболее оптимальным способом и в интересах всех участников», — пояснил он.

Кроме того, глава МИД обратил внимание, что документ, закрепляющий инициативу Белоруссии по созданию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке уже готов. «Мы сейчас проводим консультации с тем, чтобы создать инициативную группу, которая будет формулировать окончательные тезисы и организовывать работу с международными партнерами. И тот процесс, который начат здесь, в Перми, в прошлом году по инициативе “Единой России”, органично дополняет белорусскую инициативу», — подчеркнул глава МИДа.

В свою очередь, Дмитрий Махонин отметил символичность проведения мероприятия по вопросам евразийской безопасности именно на Урале и подчеркнул. По его словам, Пермский край — регион с большим промышленным потенциалом и развитой экономикой. «Мы вносим вклад в вопросы продовольственной безопасности. Наш производитель минеральных удобрений является крупнейшим в стране. Продукция машиностроения участвует в возведении стратегической инфраструктуры, в том числе для энергетической безопасности стран-партнеров», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что заседание прошло в рамках Евразийских международных общественно-политических слушаний, посвященных инициативе Президента России по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии.