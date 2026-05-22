Глава СК России затребовал доклад о нападении бездомных собак в Уфе на человека

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад о расследовании уголовного дела о нападении безнадзорных собак на уфимца, сообщает информационный центр.

В соцсети сообщается, что 20 мая в Уфе стая агрессивных безнадзорных животных набросилась на человека на улице. Получения травм удалось избежать благодаря очевидцам. Отмечается, что долгое время во дворе многоквартирного дома обитает много бродячих собак, которых не отлавливают.

В управлении СКР по республике возбуждено уголовное дело.

