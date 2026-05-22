В Ульяновской области речные суда на Волге швартовали к деревьям

В Ульяновской области к ответственности привлечен ряд компаний, нарушивших требования технических регламентов по эксплуатации причалов, сообщила в пятницу Приволжская транспортная прокуратура.

Ведомство отмечает, что в ходе проверки ульяновской транспортной прокуратурой соблюдения требований законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений было выявлено, что на реке Волге — в Ульяновске, Сенгилее и Криушах — на 12 грузовых и пассажирских причалах частично отсутствовали отбойные устройства (амортизаторы для защиты судов и причалов при швартовке) и швартовые устройства (кнехты, тумбы). В результате на ряде объектов швартовка судов осуществлялась к стволам прибрежных деревьев, отмечает транспортная прокуратура.

Причалы, по данным ведомства, принадлежали конкретным организациям, которые занимались транспортными и погрузочно-разгрузочными работами. Руководители этих компаний не принимали мер по восстановлению причалов и исполнению требований регламентов.

В этой связи ульяновский транспортный прокурор внес представления руководителям предприятий — собственников причалов. После привлечения к ответственности владельцы причалов приступили к восстановлению причальных устройств.

По инициативе транспортной прокуратуры Ространснадзор привлек допустивших нарушения должностных лиц и организации к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф для юрлиц — до 300 тыс. руб.), назначив виновным компаниям штрафы в размере 90 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск