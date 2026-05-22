Отец Леонида Агутина получил звание заслуженного деятеля искусств

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» певцу и композитору Николаю Агутину. Указ размещен на сайте правовых актов.

В тексте документа отмечается, что господин Агутин удостоился такого звания за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю трудовую деятельность. Кроме того, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены Владимир Аристархов, Андрей Бобыкин, Евгения Богатырева, Анна Гуляренко и другие.

Николай Агутин — российский и советский певец и композитор. Около 30 лет работал концертным директором таких групп, как «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Веселые ребята», «Песняры» в Москонцерте. Отец певца Леонида Агутина.